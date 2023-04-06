Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка Украины — Finance.ua

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка Украины Сегодня 14:00 — Валюта

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка Украины

Уменьшение чистого спроса клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке обусловило сокращение продажи иностранной валюты из резервов Национального банка на прошлой неделе до 343 млн долларов США по сравнению с 495 млн долларов США неделей ранее.

Об этом рассказал член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в facebook.

Так, дефицит внешней торговли товарами и услугами в феврале был меньше по сравнению с январем (-3,1 и −3,6 млрд. долларов США соответственно). За два месяца 2023 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило «минус» 4,2 млрд. долларов США, услугами — «минус» 2,5 млрд. долларов США.

В то же время дефицит текущего счета в январе-феврале 2023 года был существенно меньше (около «минус» 1 млрд. долларов США) благодаря устойчивым поступлениям по оплате труда (+2,1 млрд. долларов США) и трансфертам (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за границы (+4,3 млрд. долларов США).

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Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-феврале 2023 г. составили лишь 395 млн долларов США и обеспечивались в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (189 млн долларов США).

Международные резервы Украины

3 апреля в общий фонд государственного бюджета Украины поступил первый транш в размере 2,7 млрд долл. США (2 млрд СПЗ) от Международного валютного фонда (МВФ).

Денежные средства получены по новой четырехлетней программе расширенного финансирования для Украины, что в общем размере составляет 15,6 млрд долл. США (11,6 млрд СПЗ).

На первом этапе программы, запланированной на 2023-24 годы, внимание сосредоточено на внедрении надежного бюджета на 2023 год и увеличении мобилизации доходов, в том числе путем избегания мер, которые могут уменьшить налоговые поступления.

Во время первого этапа также предусматривается снижение инфляции и удержание обменного курса, в том числе посредством поддержки соответствующих валютных резервов. Кроме того, ожидаются меры по содействию долгосрочной финансовой стабильности, включая подготовку более глубокой оценки состояния банковского сектора, а также продолжение содействия независимости НБУ.

Во время второго этапа программы будет сделан фокус на реформах, которые помогут максимально эффективно поддерживать послевоенное восстановление и реконструкцию, а также помогут Украине имплементировать необходимые меры по пути евроинтеграции. Долгосрочный рост экономики также является одним из приоритетов второго этапа программы EFF.Финансовый сектор.

Кредитование

Объем работающих кредитов банков в феврале уменьшился на 1,8%, главным образом за счет сокращения работающих корпоративных кредитов в национальной (-0,4% за месяц) и в иностранной валюте (-4,0% за месяц).

Доля неработающих корпоративных кредитов в феврале возросла до 43,7% по сравнению с 43,4% в январе, около ¾ из которых сконцентрировано в государственном банковском секторе.

Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования домохозяйств оставалась на уровне предыдущего месяца (32,4%). В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе увеличилась до 38,5% от общего объема кредитов, что является самым высоким уровнем с середины 2021 года.

Поддержка кредитования

В условиях высоких военных и других рисков поддержку кредитования в Украине продолжает обеспечивать государственная программа Доступные кредиты 5-7-9%, на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 514,5 млн грн.

За период с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины количество выданных кредитов по программе составило 24,1 тысячи на общую сумму почти 96,5 млрд гривен.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

По словам Данилишина, объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне более 550 млрд гривен, из которых около 350 млрд гривен — в депозитных сертификатах НБУ.

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