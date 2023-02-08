Спрос на доллары растет: Данилишин рассказал, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

Спрос на доллары растет: Данилишин рассказал, что происходит на валютном рынке Сегодня 17:04 — Валюта

Спрос на доллары растет: Данилишин рассказал, что происходит на валютном рынке

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил чистую продажу валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн долларов по сравнению с 664 млн долларов неделей ранее. Это произошло под влиянием увеличения чистого спроса на валюту.

Об этом сообщает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

«Преобладание спроса на иностранную валюту обусловлено расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, которое в 2022 году составило почти 24 млрд долларов США (в том числе, в декабре — почти 4 млрд долларов США). При этом общий профицит текущего счета в 2022 году на уровне 8,6 млрд долларов США поддерживался благодаря постоянным поступлениям переводов из-за рубежа (прежде всего по оплате труда — 13,5 млрд долларов США) и поступлениям трансфертов международной финансовой помощи (почти 26 млрд долларов США)», — пишет Данилишин.

В то же время, по его словам, инвестиционная активность международных инвесторов остается низкой.

«За 2022 год поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составляли всего 0,6 млрд долларов США и обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов (655 млн долларов США) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (525 млн долларов США), что позволило компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами (-608 млн долларов США)», — отметил он.

Данилишин также добавил, что благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысившим интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса, международные резервы Украины в январе выросли на 5% по сравнению с декабрем 2022 года и по состоянию на 1 февраля 2023 года, по предварительным данным, составили 29 9 млрд долл. США.

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