Глава НБУ рассказал, когда гривну могут «отпустить» — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, когда гривну могут «отпустить»
Без фиксации курса гривны в прошлом году инфляция могла быть выше на 8 процентных пунктов, то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%.
Об этом сообщает глава Национального банка Андрей Пышный.
«Сейчас ситуация устойчива и контролируема. В условиях потери 30% ВВП и львиной части экспортного потенциала Национальный банк балансирует спрос на валюту за счет своих интервенций», — рассказал глава НБУ.
Он подчеркнул, что сохранение курсовой стабильности при постепенном снятии административных ограничений — один из стратегических приоритетов Нацбанка.
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«В то же время режим фиксированного курса остается устойчивым и отказ от него возможен только при уменьшении роли Нацбанка в балансировании рынка и возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий», — считает Пышный.
Таким образом, ситуацию с курсом определят не временные рамки, а наличие необходимых макроэкономических условий, до появления которых курс останется фиксированным.
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