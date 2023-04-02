Эксперт рассказал, какого курса ждать в апреле — Finance.ua

Эксперт рассказал, какого курса ждать в апреле Сегодня 16:35 — Валюта

Эксперт рассказал, какого курса ждать в апреле

Курс безналичного доллара по отношению к гривне остается стабильным, хотя Нацбанк постоянно продает валюту для удовлетворения спроса.

Об этом сообщил в комментарии Фактам ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

«На прошлой неделе объем продаж валюты Нацбанком вырос до 500 млн долларов, что свидетельствует о росте спроса на валюту. Однако иностранные кредиты и гранты поступают стабильно в планируемых объемах. Это обеспечивает стабильность валютного курса и даже позволяет наращивать валютные резервы», — рассказал эксперт.

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В то же время, по словам специалиста, такая стабильность может быть разрушена в любой момент. Обострение боевых действий, увеличение обстрелов, угроза ядерного удара — все это может привести к падению гривны.

«Большую обеспокоенность вызывает дефицит госбюджета. Сначала он был утвержден на уровне 1,3 трлн грн. Однако в марте Верховная Рада внесла изменения в госбюджет и увеличила расходы на 537 млрд грн. В то же время реальных источников для финансирования всех расходов госбюджета нет», — указывает Хмелевский.

Он также не исключает, что Нацбанку придется финансировать расходы за счет увеличения денежной массы, что усилит давление на гривну.

Нацбанку придется пойти на девальвацию гривны. Причем, чем позже девальвация произойдет, тем сильнее будет падение гривны. Также эксперт отмечает, что в госбюджете был заложен среднегодовой курс доллара на уровне 42,2 грн. Если девальвация не произойдет, то план поступлений выполнен не будет, что также не позволит профинансировать все запланированные расходы. Поэтому в этом году, вероятнее всего,. Причем, чем позже девальвация произойдет, тем сильнее будет падение гривны.

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В марте наблюдалось значительное усиление курса наличной гривны. Такое укрепление объясняется тем, что население снизило ожидание девальвации и сократило покупку валюты.

«Ставки по банковским депозитам постепенно растут, поэтому все больше людей предпочитают размещение своих денег на депозит, а не покупку валюты. Однако здесь также тенденция может резко измениться. Крупные игроки используют нынешнее падение доллара для его покупки. По всей вероятности, вскоре они начнут игру на повышение», — подчеркивает Хмелевский.

По прогнозам эксперта, курс вряд ли упадет ниже 37 грн за доллар. А вот потенциал для роста гораздо больше. Если не произойдет никаких исключительных событий, то курс наличного доллара в апреле будет колебаться в пределах $37-39 за доллар.

Факти По материалам:

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