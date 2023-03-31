Банкир спрогнозировал «скачок» доллара перед Пасхой — Finance.ua

Банкир спрогнозировал «скачок» доллара перед Пасхой Сегодня 10:00 — Валюта

Курс доллара в Украине на наличном рынке в ближайшие две недели, перед Пасхой, упадет на несколько процентов.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства акционерного общества Cominbank Герман Марченко, отметив, что в пасхальный период гривна вполне может укрепиться в пределах 2-3%.

«Это объясняется тем, что расходы граждан могут существенно возрасти, что уже проявилось в увеличении спроса на отдельные категории продуктов. Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что в данный момент повлияет на розничный курс покупки», — отметил банкир.

Прогнозы экспертов

Аналитики Concorde Capital прогнозируют, что средний курс доллара в Украине в 2023 году будет на уровне 36,6 грн/долл. По мнению аналитиков, резервы НБУ составят почти 31 миллиард долларов.

В макропрогнозе инвесткомпании ICU отмечается, что курс доллара по итогам 2023 года составит 40,2 грн/долл., а рост ВВП — 2%. Эксперты уверены, что украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29% и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% за счет улучшения ситуации в сфере безопасности и логистики.

Телеканал 24 По материалам:

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