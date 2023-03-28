Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год

Валюта
40
Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год
Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год
Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% за счет улучшения ситуации в сфере безопасности и логистики. Курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.
Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.
«Украинская экономика стабилизировалась, и если не произойдет дальнейшая эскалация войны, то мы ожидаем в целом весьма предсказуемое развитие событий до конца года», — говорится в сообщении.

Прогнозы ICU

  • ВВП. Реальный ВВП будет оставаться на близком к прошлогоднему уровню после падения на 29%. В ICU ожидают едва заметное экономическое восстановление благодаря улучшению ситуации безопасности и логистики.
  • Инфляция. Потребительская инфляция резко замедлится в этом году из-за слабого частного спроса, стабильных тарифов и фиксированного обменного курса.
  • Учетная ставка. Низшая инфляция в сочетании со снижением давления на валютном рынке побудила НБУ отказаться от жесткой риторики в части монетарной политики, и ICU ожидает, что учетная ставка впервые будет снижена в апреле или июне.
  • В части внешнего сектора ключевым риском станет рост дефицита торговли товарами и продолжение оттока частного капитала из Украины. Однако, как и в прошлом году эти риски будут нивелироваться кредитами и грантами от международных партнеров Украины.
  • Резервы. Такая помощь остается критически важной для обеспечения стабильности валютного рынка и финансирования огромного дефицита государственного бюджета и поможет НБУ удержать резервы на уровне более $30 млрд.
  • Курс гривны. НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, однако может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Решение о возможном изменении курса будет в основном зависеть от ожиданий по поводу размера международной помощи на 2024 год. Отмечается, что курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.
  • Дефицит бюджета. Вероятно, останется на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование станет единственным источником для его покрытия.
Инфографика: ICU
Инфографика: ICU
«Украина близка к старту новой программы сотрудничества с МВФ. Это означает не только наличие требований к фискальной, монетарной, энергетической политике, но и дополнительную гибкость в части финансирования бюджета в случае появления непредвиденных обстоятельств», — сказано в сообщении компании.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.