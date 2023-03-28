Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год — Finance.ua

Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год Сегодня 16:02 — Валюта

Курс гривны, инфляция, резервы. ICU обновила макропрогноз на 2023 год

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% за счет улучшения ситуации в сфере безопасности и логистики. Курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

«Украинская экономика стабилизировалась, и если не произойдет дальнейшая эскалация войны, то мы ожидаем в целом весьма предсказуемое развитие событий до конца года», — говорится в сообщении.

Прогнозы ICU

ВВП. Реальный ВВП будет оставаться на близком к прошлогоднему уровню после падения на 29%. В ICU ожидают едва заметное экономическое восстановление благодаря улучшению ситуации безопасности и логистики.

Инфляция. Потребительская инфляция резко замедлится в этом году из-за слабого частного спроса, стабильных тарифов и фиксированного обменного курса.

Учетная ставка. Низшая инфляция в сочетании со снижением давления на валютном рынке побудила НБУ отказаться от жесткой риторики в части монетарной политики, и ICU ожидает, что учетная ставка впервые будет снижена в апреле или июне.

В части внешнего сектора ключевым риском станет рост дефицита торговли товарами и продолжение оттока частного капитала из Украины. Однако, как и в прошлом году эти риски будут нивелироваться кредитами и грантами от международных партнеров Украины.

Резервы. Такая помощь остается критически важной для обеспечения стабильности валютного рынка и финансирования огромного дефицита государственного бюджета и поможет НБУ удержать резервы на уровне более $30 млрд.

Курс гривны. НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, однако может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Решение о возможном изменении курса будет в основном зависеть от ожиданий по поводу размера международной помощи на 2024 год. Отмечается, что курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

Дефицит бюджета. Вероятно, останется на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование станет единственным источником для его покрытия.

Инфографика: ICU

«Украина близка к старту новой программы сотрудничества с МВФ. Это означает не только наличие требований к фискальной, монетарной, энергетической политике, но и дополнительную гибкость в части финансирования бюджета в случае появления непредвиденных обстоятельств», — сказано в сообщении компании.

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