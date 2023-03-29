Валютные риски в Украине в этом году: ответ министра финансов — Finance.ua

Валютные риски в Украине в этом году: ответ министра финансов Сегодня 20:01 — Валюта

Украина максимально приблизилась к покрытию бюджетных нужд на этот год. Если международные партнеры выполнят обязательства, то страна сможет профинансировать потребности.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

«Поэтому министр не видит валютных рисков», — говорится в сообщении ЕБА.

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Марченко подчеркнул, что была проведена колоссальная работа и, как результат, согласована программа поддержки от МВФ на четыре года, хотя дискуссии были сложными.

По его словам, программа отличается от предыдущих, ведь впервые МВФ ввел программу для воюющей страны. В ближайшее время ожидается финальное решение Совета директоров фонда по программе расширенного финансирования. Первый же транш финансирования от МВФ ожидается уже весной.

Марченко сообщил, что в программе предусматривается два этапа — во время военного положения и направленный на восстановление. На первом этапе предусматриваются меры фискально-монетарного характера, второй включает в себя изменения и реформы по восстановлению и интеграции в ЕС.

Напомним, как писали в своем прогнозе ICU, НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, однако может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Решение о возможном изменении курса будет в основном зависеть от ожиданий по поводу размера международной помощи на 2024 год. Отмечается, что курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

Справка Finance.ua:

украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% за счет улучшения ситуации в сфере безопасности и логистики. Курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

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