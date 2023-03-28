Курс доллара до 2 апреля: банкир дала прогноз на неделю — Finance.ua
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Курс доллара до 2 апреля: банкир дала прогноз на неделю

Валюта
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Курс доллара в Украине на текущей неделе (с 27 марта по 2 апреля) будет колебаться в диапазоне 38-38,8 грн/долл.
Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, отметив, что в указанный период возможно небольшое усиление волатильности на наличном рынке, учитывая переходный период, связанный с концом месяца и выплатами населению зарплат.
Эксперт считает, что из-за сниженного спроса на валюту и значительной популярности среди украинцев покупки валюты с размещением на трехмесячных депозитах вряд ли можно прогнозировать более или менее существенный рост курса.
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«Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, полагаю, будет колебаться в диапазоне 38-38,8 гривны за доллар», — отметила банкир.
Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривны к доллару 27 марта укрепился на 5 копеек — до 38,55 грн/долл. По отношению к евро курс гривны не изменился и остался на уровне 41,50 грн/евро.
А курс наличного доллара в «ПриватБанке» снизился на 10 копеек — до 38,25 грн за доллар. Курс евро к гривне снизился на 5 копеек — до 41,05 грн/евро.
По материалам:
Телеканал 24
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