Предпосылок для «проседания» гривны на данный момент нет, — Комитет по вопросам финансов — Finance.ua
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Предпосылок для «проседания» гривны на данный момент нет, — Комитет по вопросам финансов

Валюта
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Предпосылок для «проседания» гривны на данный момент нет, — Комитет по вопросам финансов
Предпосылок для «проседания» гривны на данный момент нет, — Комитет по вопросам финансов
На сегодняшний день нет никаких предпосылок для «проседания» гривны.
Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко.
По его словам, украинская валюта будет и дальше держаться на отметке 39-40 гривен за доллар.
Нардеп отметил, что укрепление курса гривны, прежде всего, обусловлено уменьшением импорта и поступлением в Украину финансовой помощи от зарубежных партнеров.
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Также он сообщил, что золотовалютные резервы Украины даже больше, чем были до начала полномасштабной войны. Они составляют около 29 млрд долларов.
В то же время Устенко напомнил, что дефицит государственного бюджета Украины в этом году составляет 38 млрд долларов.
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«Все, что зарабатывает страна, идет на поддержку нашей армии, защиту нашей территории и независимости. Остальные статьи расходов покрываются благодаря помощи международных партнеров. Для покрытия дефицита бюджета 18 млрд предоставляет Евросоюз, 10 млрд — США, примерно 5 млрд мы будем получать от МВФ, а остальные средства мы будем искать у других государств-доноров, как и в прошлом году», — отметил парламентарий.
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Он подчеркнул, что для Украины очень важно получить отсрочку выплат по предоставленным кредитам до 2027 года.
«К тому времени точно будет победа, будет восстановление и частично эти средства будут перекрываться репарациями от страны-агрессора за вторжение и разрушенную нашу экономику», — подытожил народный депутат.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Судебно-юридична газета
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