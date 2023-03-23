Эксперт объяснил, почему НБУ должен отпустить гривну в свободное плавание — Finance.ua
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Эксперт объяснил, почему НБУ должен отпустить гривну в свободное плавание

Валюта
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Стабильность гривны по факту обеспечена помощью от стран-партнеров, поэтому предпосылок удерживать его искусственно давно отпала. Такое мнение в комментарии UBR.ua выразил старший экономист и член набсовета Case Украина Владимир Дубровский.
«Надеюсь, что НБУ отпустит фиксированный курс. Предпосылок к его удержанию уже давно нет», — заявляет эксперт.
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По словам Дубровского, на сегодняшний день валютные резервы Украины — больше, чем были до начала полномасштабной войны. При этом партнерские деньги в валюте будут поступать и дальше в течение года, поэтому, с точки зрения курса, оснований для девальвации нет.
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«Без этого была бы другая экономическая ситуация, но благодаря поступлению иностранной валюты нет причин для проседания гривны. Соответственно, это поддержит курс», — уверен эксперт.
Отметим, что в ближайшие планы НБУ не входит возвращение к плавающему курсу. Отказ от фиксации гривны планируют делать постепенным, чтобы максимально предотвратить возможные колебания на валютном рынке. При этом, по словам замглавы Нацбанка, сам регулятор является сторонником именно плавающего курса.
Напомним, что ранее глава НБУ поднимал проблему фиксированного курса и заявлял, что отказ от него возможен только с уменьшением роли регулятора в балансировании рынка.
По материалам:
УБР
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