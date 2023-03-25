В Украине отменят фиксированный курс доллара — Finance.ua

В Украине отменят фиксированный курс доллара Сегодня 12:22 — Валюта

В Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Сама же фиксация курса гривны положительно повлияла на экономику Украины во время войны, рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, передает NV

По его словам, без этого «прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%».

«Процесс [отмена фиксированного курса] будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным», — пояснил Пышный, отметив, что такими условиями являются:

уменьшение роли Нацбанка в балансировке рынка;

возвращение способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Самый низкий курс с лета

В феврале наличный курс гривны к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс операций продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а к концу месяца — 38,94 грн/доллар. Это самый низкий курс с августа и 21 июля 2022 соответственно.

НВ По материалам:

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