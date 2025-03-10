Куда поехать в апреле: ТОП-8 лучших мест на планете — Finance.ua

Куда поехать в апреле: ТОП-8 лучших мест на планете Сегодня 17:12 — Личные финансы

Куда поехать в апреле: ТОП-8 лучших мест на планете

Туристические эксперты издания Condé Nast Traveler назвали самые лучшие места на планете для посещения в апреле 2025 года.

Эти места, которые стоит посетить в апреле, чтобы увидеть тюльпаны в Стамбуле или цветение вишни в Осаке и стать свидетелями сезона «распуска почек» во французском регионе Шампань.

Кроме того, это лучший сезон — окно, прежде чем в Португалию и Пуэрто-Рико приедут толпы туристов.

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Осака, Япония

Апрель, пожалуй, лучшее время для посещения Осаки.

Во-первых, волна открытия новых увлекательных роскошных отелей в городе наконец-то достигает своего пика в апреле: Waldorf Astoria Osaka откроется в Grand Green Osak, тогда как Patina Osaka — первая городская недвижимость бренда — откроет свои двери напротив исторического замка Осака и рядом с парком Наниваномия.

Марракеш, Марокко

Посещение Марокко весной имеет много преимуществ: более низкая температура, меньшая толпа и сочетание древних и современных чудес, делающих это отличным знакомством с арабским миром.

Марракеш является особенно доступным городом благодаря относительно недорогим авиарейсам и дружелюбным местным жителям, не говоря уже о большом количестве культурных достопримечательностей.

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Карлсбад, Калифорния

Ежегодно с марта по май цветы ранункулюса занимают 50 акров цветочных полей на ранчо Карлсбад, а пик цветения приходится на апрель.

Прибрежный курорт площадью 200 акров привлекает посетителей полем для гольфа на 18 лунок, просторным спа-центром, бассейнами для семейного отдыха и только для взрослых.

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Шампань, Франция

Как следует из названия, Шампань-Арденны является родиной шампанского и одним из самых красивых регионов Франции. Весна известна как сезон «роспуска почек», когда на виноградниках по всей Шампани появляются новые почки, и виноградари возобновляют процесс выращивания винограда. Вне фермы путешественники могут наслаждаться мягкой погодой, идеальной для верховой езды и пикников на винодельни.

Сент-Люсия

В Карибском море есть места, подходящие любому типу путешественника. Погода пригодится, если вы захотите воспользоваться преимуществами активного отдыха на природе Сент-Люсии, таких как пешие прогулки по Питонсу, катание на лодке по заливу Мариго и подводное плавание возле Анс-Частане.

Сент-Люсия имеет один из лучших курортов в Карибском бассейне.

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Португалия

Если вам хочется почувствовать магию Португалии, апрель будет идеальным временем, чтобы наконец-то забронировать это путешествие. Помимо побега от огромных летних толп, вы найдете более теплую погоду и более низкие цены на отели в это время, чем в ближайший высокий сезон.

Относительное отсутствие туристов в Лиссабоне будет особенно приятным, что позволит вам в полной мере оценить культовую выпечку города и плиточную архитектуру.

Стамбул

Начиная с 2006 года в апреле в Стамбуле проходит Международный фестиваль тюльпанов, во время которого в городских парках, садах и даже на кольцевых развязках расцветает до 30 миллионов цветов. Только на площади Султанахмет высажено более 500 000 тюльпанов, создающих потрясающий красочный ковер под Голубой мечетью. Во время фестиваля можно посетить специальные концерты и выставки фотографий.

Олимпийский национальный парк, Вашингтон

Одним из лучших периодов апреля является Неделя национальных парков, когда Фонд национальных парков помогает проводить недельную серию программ и мероприятий, направленных на привлечение внимания к удивительным природным чудесам Америки.

Она начнется 19 апреля со дня бесплатного посещения парков по всей стране, поэтому действительно нет лучшего способа отпраздновать, чем спланировать поездку в Олимпийский национальный парк.

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