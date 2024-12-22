Туристическая отрасль Украины сохраняет устойчивость и наполняет бюджеты общин, — Гостуризм
За три квартала 2024 года общины Украины получили около 173 миллионов гривен туристического сбора. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда сумма составила 143 миллиона гривен. Однако по сравнению с довоенным 2021 годом (244 миллиона гривен) поступления остаются на 30% ниже.
Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив.
Региональная динамика
Рост туристического сбора зафиксирован в большинстве регионов Украины.
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Даже несмотря на значительное сокращение поступлений в четырех наиболее пострадавших от войны областях — Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской.
Показатели роста в регионах за первые 9 месяцев:
- Северные области: +56% по сравнению с 2023 годом.
- Южные области: +41%.
- Западные области: 17%.
- Центральные области: +10%
«Таким образом, как видим, туристическая отрасль Украины, несмотря на войну и тяжелые вызовы, которые возникли перед ней, демонстрирует устойчивость, обеспечивает рабочими местами украинцев и наполняет бюджеты общин», — отметила Олеськив.
В лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и пять областей.
При этом больше всего туристического сбора поступило в бюджет столицы.
Лидеры по поступлениям
- Киев: 34,4 млн грн (рост на 62% по сравнению с 2023 годом). В то же время поступления сократились вдвое по сравнению с 2021 годом (68 млн грн).
- Львовская область: 33 млн грн (+42% к 2021 году).
- Ивано-Франковская область: 22,7 млн грн (рост на 120% к 2021 году).
- Закарпатская область: 16 млн грн (+7% к 2023 году, +33% к 2021 году).
- Киевская область: 10,7 млн грн (на треть меньше, чем в 2021 году, но на 50% больше, чем в 2023 году).
- Днепропетровская область: 10,8 млн грн (на уровне 2021 года, +18% к 2023 году).
Напомним, впервые в престижный список «Лучшие туристические села» (The Best Tourism Villages) от ООН Туризм вошли два украинских населенных пункта — Урич на Львовщине и Ворохта на Ивано-Франковщине. Всего в список входят 254 села со всего мира.
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