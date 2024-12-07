Самые желанные среди туристов страны мира и Европы (инфографика) — Finance.ua

Самые желанные среди туристов страны мира и Европы (инфографика) Сегодня 17:37 — Мир

Самые желанные среди туристов страны мира и Европы (инфографика)

Эксперты назвали самые желанные среди туристов страны мира и Европы. Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников по всему миру.

Мир

Как отмечают авторы исследования, третий раз за четыре года читатели проголосовали за Австралию как за самую желанную страну в мире.

В то же время они отметили резкий рост за последние годы количества доступных культурных туров и мероприятий, организованных аборигенами.

Европа

Родина древних сокровищ и знаменитой кухни Италия была названа читателями самой желанной страной в Европе. Хорватия со своими прекрасными сотровами и прозрачным морем на втором месте (Европа), однако и Испания присутствует в списке.

Самые желанные города

«В то же время среди городов мира опрошенные туристы больше всего хотели бы побывать в Токио (Япония), а Европы — в Мадриде (Испания)», — отмечают авторы исследования.

Франция, принявшая за 2023 год 100 млн туристов. Ранее мы писали , во Всемирной туристической организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году. На первом месте оказалась, принявшая за 2023 год 100 млн туристов.

Второе место заняла Испания — туда направлялось 85 млн человек. США приняли 66 млн человек. А вот в Италию приехало 57 млн ​​туристов. Последнее место в ТОП-5 заняла Турция — 55 млн человек.

Справка Finance.ua:

Post Office составил рейтинг самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году. Составители списка сравнили 12 типичных расходов путешественников в 37 европейских городах, чтобы определить лучшие и худшие в плане «цены и качества» направления.

Рейтинг стран с самым большим количеством миллиардеров. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире. Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.