Громады не использовали две трети денег, выделенных в 2023 году на восстановление инфраструктуры — Finance.ua

Громады не использовали две трети денег, выделенных в 2023 году на восстановление инфраструктуры Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Громады не использовали две трети денег, выделенных в 2023 году на восстановление инфраструктуры

Из общего объема субвенции на восстановление объектов социальной и критической инфраструктуры, уничтоженных в результате российской агрессии, которая была выделена в 2023 году (9,3 миллиарда гривен), не была использована большая часть средств, а именно 63,1%, или 5,9 миллиарда гривен.

Об этом по результатам аудита сообщили в Счетной палате.

Более того, там обнаружили, что в первом полугодии 2024 года уровень освоения таких средств составлял всего лишь 16,8%. В целом в ходе аудита выявлены нарушения и недоимки на общую сумму 3,2 миллиарда гривен.

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В ведомстве напоминают, что в прошлом году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление инфраструктуры территориальных громад деньги выделили на 336 проектов восстановления в течение 2023−2025 годов.

Эти проекты в основном касаются восстановления водоснабжения и водоотвода, разрушенных многоквартирных домов, объектов социальной и критической инфраструктуры, заведений общего среднего образования, детских садов и т. д. Из них 172 планировалось завершить уже в 2023 году, но реально было завершено только 73.

В свою очередь, в 2024 году правительство в продолжение реализации 199 проектов, начатых в 2023 году, выделило из этого фонда еще 7,7 миллиарда гривен. На момент проведения аудита планировалось завершить 130 проектов из их числа, однако к июлю было финализировано всего 10. Еще 69 планировалось завершить в 2025 году, однако по состоянию на 1 июля источники их финансирования не были определены.

Что мешает освоению субвенции на восстановление

Аудиторы выявили ряд проблем, препятствовавших полному освоению средств субвенции и надлежащей реализации проектов. Среди них называют несовершенство процессов отбора проектов восстановления и распределения средств на их реализацию, однако этот вопрос исследовался в рамках отдельного аудита.

Несовершенство проектно-сметной документации проектов тоже стало причиной трудностей. Как указывают в СП, Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры разрешило заявителям подавать предложения по проектам с ориентировочной стоимостью, рассчитанной на основе неактуального или ненадлежащего качества документации.

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Также утвержденные проекты требовали доработки после введения новых государственных строительных норм с 1 ноября 2023 года. Поэтому у заказчиков появилась возможность начать публичные закупки или получить разрешение на строительство, только когда бюджетный период уже закончился. Соответственно, освоить средства они не успели.

Среди других проблем названы долгие сроки реализации проектов (дольше, чем длительность года, на который выделялось финансирование), непрогнозируемость объемов субвенции, игнорирование нормативных сроков и неэффективные управленческие решения, недостаточные механизмы мониторинга и контроля.

Непосредственно в процессе аудита были проверены 60 проектов 16 заказчиков в 10 регионах. Выявлено, что из выделенных в 2023 году на эти проекты 3 078,7 миллиона гривен субвенции было использовано всего 38%, а из выделенных в 2024 году 2 858,5 миллиона за первое полугодие использовано всего 16,7%.

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Из этого числа реализацию 32 проектов Счетная палата оценила как неэффективную, а 23 — как частично эффективную. Соответственно, только пять реализуемых проектов были оценены как эффективные. Причинами плохого освоения средств были:

поступление распорядителям прошлогодней субвенции только во втором полугодии года;

длительные согласования проектов паспортов бюджетных программ местных бюджетов;

некачественная или неактуальная проектно-сметная документация, отсутствие на объектах электроснабжения;

нехватка специалистов по строительству из-за мобилизационных мероприятий;

низкое качество выполнения работ;

долгие публичные закупки;

ненадлежащее управление отдельными распорядителями средствами субвенции.

При этом, как отмечают в Счетной палате, отдельными распорядителями местных бюджетов не была обеспечена конкуренция и соблюдение принципов открытости и прозрачности при закупках.

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Установлены и случаи оплаты строительных материалов по ценам, существенно превышающим средние цены в регионе. Также выявлена ​​ненадлежащая практика приема и оплаты работ, нарушение нормативных документов относительно строительных норм.

Что советуют в Счетной палате

Счетная палата указывает, что ограниченность финансового ресурса Фонда ликвидации требует расширения источников финансирования для завершения проектов. Там говорят, что для решения проблемы неэффективности использования средств на восстановление инфраструктуры Минвосстановления обязано:

доработать законопроект об основах восстановления Украины и подать на утверждение правительства; завершить с другими заинтересованными органами разработку проекта плана восстановления и развития регионов и на рассмотрение правительства; инициировать завершение в 2025 году проектов, реализуемых в предыдущие годы за счет средств Фонда ликвидации, и решить вопрос их финансирования, в том числе за счет остатков субвенции на 1 января 2025 года; изменить сметные нормы, в частности, что касается анализа цен на материальные ресурсы.

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