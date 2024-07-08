Аудиторы рассказали о схеме приватизации служебных квартир НАУ — Finance.ua
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Аудиторы рассказали о схеме приватизации служебных квартир НАУ

Криминал
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Государственная аудиторская служба Украины в результате ревизии разоблачила схему вывода из состава Национального авиационного университета служебного жилья с его последующей приватизацией.
Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.
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«Пренебрегая требованиями действующего законодательства и собственного Устава, руководство НАУ вывело из состава учебного заведения 32 квартиры в г. Киев (с оценочной стоимостью 26,4 млн грн), которые в дальнейшем приватизировались», — говорится в сообщении.
В частности, аудиторы утверждают, что неоднократно в этом процессе была применена схема, по которой человек зачислялся на работу в НАУ дворником (зафиксировано 10 подобных фактов), получал в первоочередном порядке служебное жилье, не имея документов, обосновывающих такую ​​потребность, и в дальнейшем — в течение одного-двух лет — приватизировал квартиру, после чего увольнялся.
«Отдельные квартиры из этих 10 были проданы почти сразу после приватизации», — добавили в пресс-службе.
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Аудиторы привели пример выведения служебного жилья с баланса университета.
В апреле 2021 года одна женщина была назначена на должность дворника. Уже на следующий день она получила справку-заключение о важности этих трудовых отношений для обеспечения нормальной деятельности университета.
Через 75 дней после трудоустройства Жилищная комиссия НАУ приняла решение о предоставлении ей служебного помещения — двухкомнатной квартиры общей площадью 67,2 кв. м в доме по ул. Михаила Донца.
На основании решения Жилищной комиссии НАУ (от 28.06.2022), ходатайства ректора университета (от 29.06.2022), распоряжения Соломенской РГА в городе Киеве (от 22.07.2022) квартира выведена из состава служебных.
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В дальнейшем женщина получила от Жилищной комиссии НАУ согласие на приватизацию жилья, которое и было приватизировано в октябре 2023 года.
«Стоит отметить, что на столичном рынке недвижимости квартиры такого метража на ул. Михаила Донца стоят в среднем 130 тыс. долларов США», — добавили в пресс-службе.
«Аудиторы не уполномочены выяснять мотивы, которыми руководствовались участники такой схемы. Это работа следственных органов. Поэтому все материалы переданы правоохранителям», — подчеркнула председатель Госаудитслужбы Украины Алла Басалаева.
По материалам:
Економічна Правда
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