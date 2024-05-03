Госаудитслужба выявила схему вывода 119 миллионов из ликвидированного банка «Січ» — Finance.ua
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Госаудитслужба выявила схему вывода 119 миллионов из ликвидированного банка «Січ»

Криминал
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Госаудитслужба выявила схему вывода 119 миллионов из ликвидированного банка «Січ»
Госаудитслужба выявила схему вывода 119 миллионов из ликвидированного банка «Січ»
Специалисты Государственной аудиторской службы обнаружили схему вывода из АБ «Банк Сич» 119 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.
«В рамках уголовного производства по фактам уклонения АБ «Банк «Сич» от уплаты налогов в особо крупных размерах специалисты Государственной аудиторской службы Украины выяснили схему вывода из этого банковского учреждения 119 млн гривен», — говорится в сообщении.
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Согласно материалам производства, фигурантами противозаконной финансовой махинации являются бывшие должностные лица банка «Сич», а также пять частных предприятий и два ФЛП.
В ходе проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 млн грн компаниям за услуги, которые фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения.
В настоящее время делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины.
По материалам:
Finance.ua
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