Госаудитслужба выявила нарушений на закупках почти на 23 миллиарда — Finance.ua

Госаудитслужба выявила нарушений на закупках почти на 23 миллиарда Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Госаудитслужба выявила нарушений на закупках почти на 23 миллиарда

Центральный аппарат Государственной аудиторской службы Украины и ее межрегиональные территориальные органы за январь-апрель 2024 года завершили мониторинг более 3,9 тыс. закупок, которым охвачено почти 44 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

По результатам мониторинга более 2,2 тыс. закупок установлены нарушения законодательства по процедурам тендеров на общую сумму свыше 22,7 млрд грн (ожидаемая стоимость закупки или стоимость договора).

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Также было предотвращено заключение договоров или осуществление расхода средств, проведенных с нарушением законодательства, на общую сумму более 7,6 млрд грн. В частности, путем отмены торгов — на сумму 1,6 млрд грн., расторжения договоров — около 6 млрд гривен.

Напомним, специалисты Государственной аудиторской службы обнаружили схему вывода из АБ «Банк Сич» 119 млн гривен.

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