Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку «Січ» — Finance.ua

Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку «Січ» Сьогодні 10:32 — Кримінал

Держаудитслужба виявила схему з виведення 119 мільйонів з ліквідованого банку «Січ»

Фахівці Державної аудиторської служби виявили схему виведення з АБ «Банк Січ» 119 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

«У межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ «Банк «Січ» від сплати податків в особливо великих розмірах фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення із цієї банківської установи 119 млн гривень», — сказано в повідомленні.

Відповідно до матеріалів провадження, фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку «Січ», а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того, як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи.

Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.

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