Госаудитслужба смогла предотвратить злоупотребления почти на 20 млрд грн — Finance.ua

Госаудитслужба смогла предотвратить злоупотребления почти на 20 млрд грн Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Госаудитслужба смогла предотвратить злоупотребления почти на 20 млрд грн

В прошлом году по результатам проверок Государственной аудиторской службе удалось предотвратить бюджетные финансовые потери почти на 20 млрд грн.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

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«По результатам 12,2 тыс. мониторингов закупок (а это более 90% всех мероприятий Госаудитслужбы), общая стоимость которых составляла 188 млрд грн, выявлены нарушения стоимостью 92 млрд грн. Специалистам Службы удалось предотвратить расходование почти на 20 млрд грн», — говорится в сообщении.

В 2023 году объем охваченных аудиторским контролем финансовых и материальных ресурсов составил в общей сложности 1,8 трлн грн, что превышает показатель предыдущего периода почти в 1,4 раза.

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В регуляторе отметили, суммы выявленных нарушений, повлекших потери, выросли более чем вдвое: со 100 млрд грн в 2022 году до 211 млрд грн в прошлом.

Как сообщает глава ГАСУ Алла Басалаева, главной задачей в 2023 году для Службы стала проверка местных бюджетов, а именно процесс восстановления разбитых врагом регионов.

На текущий год задача контроля за использованием средств, выделяемых на восстановление и развитие территориальных громад в военное и послевоенное времена, остается среди основных.

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