Несмотря на войну: в 2023 году лесная отрасль показала лучшие финансовые результаты — Finance.ua

Несмотря на войну: в 2023 году лесная отрасль показала лучшие финансовые результаты Сегодня 07:21 — Казна и Политика

Несмотря на войну: в 2023 году лесная отрасль показала лучшие финансовые результаты, Фото: ecotest.ua

В прошлом году предприятия лесной отрасли Украины получили 2,89 млрд грн чистой прибыли. В 2022 году этот показатель составлял 1,19 млрд грн.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль.

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«Предприятия отрасли получили 23,59 млрд грн дохода от реализации продукции, что на 323 млн грн больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль предприятий составила 2,89 млрд грн. Для сравнения: в 2022 году — это было 1,19 млрд грн, в довоенный 2021 год — 1,17 млрд грн», — сообщил глава Гослесагентства.

По его словам, в прошлом году лесная отрасль Украины показала лучшие финансовые результаты за всю историю независимости, несмотря на войну, заминированные территории и сокращение объемов заготовки древесины.

Кроме того, в течение 2023 года предприятия лесной отрасли принесли в бюджет 9,15 млрд грн налогов и 1,66 млрд грн единого социального взноса.

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Объемы заготовки древесины от всех видов рубок в целом по отрасли уменьшились с довоенных 18 млн куб. м до 15,7 млн. куб. м, из которых около 13,1 млн куб. м заготовлено предприятиями Гослесагентства.

Рентабельность деятельности увеличилась с 4,9 до 12,3%.

По данным агентства, в прошлом году были воссозданы леса на площади 35,2 тыс. га, из которых созданы новые леса на площади 5,9 тыс. га.

А в рамках программы Президента Украины «Зеленая страна» высажено 197,5 млн деревьев.

Укрінформ По материалам:

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