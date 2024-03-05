Украина во вторник снова экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран — Finance.ua

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Украина во вторник снова экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран

Энергетика
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Украина во вторник снова экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран
Украина во вторник снова экспортирует рекордный объем электроэнергии в пять стран
Во вторник, 5 марта, запланированный объем экспорта электроэнергии снова является рекордным с начала года. Накануне в энергосистеме был профицит электроэнергии, аварийная помощь применялась от оператора энергосистемы Польши.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.
«Сегодня, 5 марта, запланированный объем экспорта электроэнергии снова достиг рекордной отметки. Всего в 5 стран (Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова) в течение суток планируется поставить 13 393 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 726 МВт , — говорится в сообщении.
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Импорт электроэнергии запланирован очень незначительным объемом в вечерние часы из Словакии и Румынии. Общий объем 76 МВт/час с максимальной мощностью в отдельные часы до 37 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.
В понедельник, 4 марта, несмотря на рекордный объем экспорта электроэнергии в соседние страны, в энергосистеме был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос «Укрэнерго», польский оператор энергосистемы PSE с 13:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 246 МВт/час.
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Суточный максимум потребления вчера был зафиксирован в 19.00, его уровень был на 1,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 1 марта. Такое повышение потребления характерно для начала рабочей недели.
Сегодня, 5 марта, по состоянию на 09:40 уровень потребления электроэнергии на 0,8% ниже соответствующего показателя понедельника 4 марта.
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Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Солнечная и ветреная погода способствует работе электростанций на ВИЭ. Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.
В ремонт для ликвидации повреждений, прогрессировавших после ракетных ударов, выведена одна воздушная высоковольтная линия 330 кВ. В связи с этим снижена мощность энергоблоков одной из АЭС. Ремонтные работы продолжаются. В течение нескольких часов работа воздушной линии будет возобновлена, мощность энергоблоков АЭС возвращена к предыдущему уровню.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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