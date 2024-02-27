Украина получила возможность с 1 марта экспортировать больше электроэнергии — Finance.ua

Украина получила возможность с 1 марта экспортировать больше электроэнергии Сегодня 19:14 — Энергетика

Украина получила возможность с 1 марта экспортировать больше электроэнергии

С 1 марта максимальный лимит экспорта электроэнергии из Украины в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Такое решение 26 февраля приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Таким образом, экспортная способность межгосударственных интерконнекторов была увеличена на 150 МВт.

«Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции», — написал Кудрицкий.

По его словам, сейчас Украина продает электроэнергию всем странам-соседям: Словакии, Румынии, Венгрии, Польше и Молдове. При этом объемы экспорта постепенно растут, а импорта — уменьшаются.

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«Позитивное решение ENTSO-E свидетельствует о том, что мы продолжаем совершенствовать нашу энергосистему: выполняем технические условия европейских коллег для того, чтобы подготовить нашу энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта», — отметил председатель правления компании.

Он подчеркнул, что рост экспорта украинской электроэнергии — это один из показателей обновления экономики страны.

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