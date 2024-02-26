Украина стабильно прошла зиму со светом и теплом: что помогло — Finance.ua

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Украина стабильно прошла зиму со светом и теплом: что помогло

Энергетика
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Украина стабильно прошла зиму со светом и теплом: что помогло
Украина стабильно прошла зиму со светом и теплом: что помогло
Усиление противовоздушной обороны и проведенная самая масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергетических объектах позволили обеспечить устойчивое прохождение зимы 2023−2024 года.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«Этот комплекс мер дал результат: сегодня мы можем констатировать, что эту зиму мы прожили в стабильном режиме энергосистемы. Мы как проходили, так и завершаем этот сезон — со светом и теплом», — подчеркнул он.
В рамках ремонтной кампании было проведено самое большое за все годы независимости количество как плановых ремонтов, так и восстановительных работ на объектах, поврежденных вражескими атаками. В результате кампании в энергосистему было добавлено 2,2 ГВт мощности. Ремонты не прекращались на период ОЗП и будут продолжаться.
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Герман Галущенко также отметил, что этой зимой враг изменил тактику атак на энергообъекты.
«Обстреливаются прифронтовые как объекты генерации, так и подстанции. И это происходит каждый день. Если в прошлую зиму враг атаковал энергосистему всей страны с целью достичь блэкаута государства в целом, то этой зимой они атакуют энергосистему определенных регионов, прежде всего промышленных. То есть через энергетику пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить наши крупнейшие производства и соответственно повлиять на государство», — объяснил он.
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Глава Минэнерго напомнил, что два года назад — ночью 24 февраля 2022 года — объединенная энергосистема Украины, которая с советских времен была связана с энергосистемами россии и беларуси, отсоединилась от них и вышла в запланированный изолированный режим.
«И через три часа после того, как мы отсоединились и отключили последнюю линию, началась война. Тогда россияне не атаковали массированно энергосистему, но у нас было очень много повреждений, потому что повсюду происходили боевые действия», — рассказал министр.
Галущенко подчеркнул, что в те дни Минэнерго проводило ежечасные селекторные совещания с представителями операторов системы распределения электроэнергии и другими энергетическими компаниями.
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«Самое страшное было, когда облэнерго не появлялись на связи. Ведь было непонятно, что происходит. Особенно с точки зрения работы энергосистемы, ведь в изоляции она более уязвима. Однако энергетики выдержали, проделав огромную работу», — отметил он. Министр подчеркнул, что через 21 день работы в изолированном режиме присоединение Украины к европейской сети ENTSO-E произошло в экстренном порядке. Это произошло благодаря усилиям Президента Украины, ведущего активные переговоры с мировыми лидерами, а также поддержке партнеров Украины в энергетической сфере Европы и США.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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