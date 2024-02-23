Украина и Дания разработали перечень критически важных технологий для энергосектора — Finance.ua

Украина и Дания разработали перечень критически важных технологий для энергосектора Сегодня 08:33 — Энергетика

Украина и Дания разработали перечень критически важных технологий для энергосектора

По инициативе Министерства энергетики Украины в рамках украинско-датского энергетического партнерства разработан Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины.

Это перечень технологических решений, которые могут быть быстро реализованы в Украине для поддержки распределенной генерации и повышения безопасности поставки электроэнергии.

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Об этом сообщили в Минэнерго.

Как отметил Герман Галущенко, массированные российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру показали необходимость децентрализации генерации и наращивания мощностей распределенной генерации.

Поэтому в каталоге представлены отдельные технологические решения распределенной генерации, наиболее актуальные для потребностей Украины.

Дания стала первым донором Фонда энергетической поддержки Украины и внесла первый взнос, который помог нам приступить к закупке необходимого оборудования для энергосектора еще даже до начала массированных атак на энергосистему.

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Каталог включает в себя 20 технологических решений, которые могут быть внедрены в Украине для поддержки распределенной генерации.

Соответствующие решения представлены в таких группах как газовые турбины, солнечные панели с накопителями, ветровая генерация, сетевые системы накопления энергии, биогазовая генерация, когенерационные установки на биомассе.

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Используя этот документ, представители местных властей, разработчики проектов, энергетические компании, международные партнеры и доноры смогут определять приоритеты в выборе соответствующих технологий производства электроэнергии и привлекать инвестиции и донорскую помощь для восстановления и развития энергосистемы Украины.

Каталог будет постоянно обновляться, дополняться и расширяться в зависимости от ситуации и конкретных потребностей Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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