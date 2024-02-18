В Украине появится рынок систем хранения энергии с инвестициями более чем в $500 млн — Finance.ua

В Украине появится рынок систем хранения энергии с инвестициями более чем в $500 млн
В 2023 году «Укрэнерго» издал рекордные 11 техусловий для строительства промышленных систем хранения энергии. Проекты предусматривают инвестиции более чем в полмиллиарда долларов.
Об этом говорится в статье Forbes.
Крупнейшая топливная компания Украины «ОККО» планирует построить систему хранения энергии мощностью 20 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 20−22 млн евро.
Сообщается, что компания будет предоставлять «Укрэнерго» дополнительные услуги по балансировке энергосистемы с помощью этого energy storage.
Система хранения энергии работает как мощный powerbank. Она способна днем сохранять солнечную энергию, а вечером ее отпускать. Это поможет стабилизировать энергосистему.
В 2023 году еще 10 компаний получили техусловия для строительства системы хранения энергии от «Укрэнерго».
Всего НЭК выдала техусловия на 1129 МВт систем хранения энергии. Из которых 70% - в 2023-м. Однако в «Укрэнерго» не предоставляют список всех компаний, ссылаясь на коммерческую тайну.
По прогнозам главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, в Украине уже в этом году построят первые промышленные energy storages. Он утверждает, что главная причина интереса бизнеса к промышленным батарейкам — удешевление технологий хранения энергии.
По оценке американской лаборатории по изучению возобновляемой энергии NREL, с 2021 по 2024 год средняя цена за кВт мощности литий-ионной системы хранения энергии снизилась на 24% до 720 кВт за долл.
Forbes подсчитало, что при такой средней цене проекты, получившие ТЭО в 2023 году на 756 МВт, потребуют инвестиций свыше 544 млн долл.
Какие компании получили техусловия от «Укрэнерго»
- Винницкая энергетическая компания Kness;
- топливная компания «ОККО»;
- компания «МХП Эко Энерджи», которая планирует использовать energy storage вместе с солнечной электростанцией для собственных нужд цеха.
Причиной тому стало то, что на рынке вспомогательных услуг накапливаются долги и эта деятельность недостаточно урегулирована законодательно.
Напомним, Герман Галущенко обсудил с заместителем гендиректора NEA Нобухиро Муруя сотрудничество в атомной энергетике и ядерной безопасности. Отдельно сосредоточились на ситуации на Запорожской АЭС, ухудшающейся с каждым днем пребывания ядерного объекта под российской оккупацией.
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