В «Укрэнерго» назвали факторы, которые помогли избежать отключений этой зимой — Finance.ua

В «Укрэнерго» назвали факторы, которые помогли избежать отключений этой зимой Сегодня 13:34 — Энергетика

Этой зимой Украина уже была на грани отключений электроэнергии, этого удалось избежать благодаря тому, что совпало много факторов.

Об этом рассказал главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью ЭП.

По его словам, экономика восстанавливается, что означает рост потребления со стороны промышленности и населения. 11 января в Украине был очередной рекорд потребления с начала войны, но этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам.

«Первое — была восстановлена ​​достаточная часть генерации. Всё, что можно было включить, мы включили. Второе — из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне. Вчера была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС. Третье — непогода, из-за которой вчера было выключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт. Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть», — рассказал Зайченко. Также диспетчер «Укрэнерго» особо отметил, что также балансировать энергосистему «помогают» утренние воздушные тревоги. Во время тревог потребление падает — примерно на 300 мегаватт. По его словам, фактически Украина была на краю до введения ограничений потребления.

«Бог с погодой помог, «Укргидроэнерго» больше выработало, ракетная опасность снизила потребление, из-за непогоды обесточены населенные пункты. Это нехорошо для потребителей, но плюс для балансировки системы. Надо понимать, что импорт в такие холодные периоды заходит не очень, потому что цены в Евросоюзе выше и конъюнктурного импорта нет.

Аварийную помощь в такие холодные периоды обычно тоже очень трудно получить, потому что наши соседи сами работают на грани возможностей. Поэтому так тоненько-тоненько прошли", — объяснил Зайченко.

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