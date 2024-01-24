Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение

Криминал
1
Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение
Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение
Как заявила компания «Укрэнерго», мошенники снова используют название компании в своих целях. Они обещают, что люди получают деньги за каждую лампу при обмене.
«Подчеркиваем — „Укрэнерго“ не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение. Не переходите по подобным ссылкам, не заполняйте никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях. Пожалуйста, отправляйте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения!» — говорится в сообщении компании.
Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение
Мошенники обещали доплату по 100 грн за каждую лампу при обмене.
Напомним, ранее говорилось, что пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных лампочек в отделениях АО «Укрпочта». Кабинет министров принял изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января 2023 года и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий;
  • услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД;
  • ранее на портале Дія появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.