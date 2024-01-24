Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение Сегодня 11:32 — Криминал

Никаких лампочек: как мошенники используют название Укрэнерго — предупреждение

Как заявила компания «Укрэнерго», мошенники снова используют название компании в своих целях. Они обещают, что люди получают деньги за каждую лампу при обмене.

«Подчеркиваем — „Укрэнерго“ не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение. Не переходите по подобным ссылкам, не заполняйте никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях. Пожалуйста, отправляйте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения!» — говорится в сообщении компании.

Мошенники обещали доплату по 100 грн за каждую лампу при обмене.

Напомним, ранее говорилось, что пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных лампочек в отделениях АО «Укрпочта». Кабинет министров принял изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.

Справка Finance.ua:

программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января 2023 года и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий;

услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД;

ранее на портале Дія появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.