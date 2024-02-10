В 2024 году солнечная энергетика впервые станет лидером по приросту выработки — Finance.ua

В 2024 году солнечная энергетика впервые станет лидером по приросту выработки
В 2024 году увеличится выработка электричества на основе солнечной энергии на 50 ТВт.ч.
Это прогнозирует Rystad Energy.
Аналитическая компания ожидает, что на ветроэлектростанциях производство вырастет на 38 ТВт. ч, атомных — на 20 ТВт. ч, гидроэлектростанциях — на 5 ТВт.ч.
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Выработка электроэнергии из ископаемого топлива и других источников сократится на 60 ТВт.ч.
Таким образом, солнечная энергетика впервые станет лидером роста производства во всем энергетическом секторе. Этому будут способствовать значительные объемы новых мощностей во всем регионе, особенно в Германии, которая в 2023 году стала нетто-импортером электроэнергии.
Прогнозируют, что в 2024 году общие объемы производства электричества в Европе возрастут до 2,74 тыс. ТВт. ч с 2,687 тыс. ТВт. ч годом ранее.
Прогноз компании охватывает 27 стран Евросоюза, Норвегию, Сербию, Швейцарию и не затрагивает Великобританию.
Справка Finance.ua:
- Доля возобновляемых источников энергии в структуре мощности китайской электроэнергетики достигла 49.9%. Показатель установленных мощностей возобновляемой энергии в Китае превысил 1,4 ТВт (терават). По словам специалистов, лидируют солнечные панели и концентраторы, которые впервые опередили показатели ГЭС.
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