Галущенко: украинская энергетика наращивает мощности ВИЭ и станет климатически нейтральной — Finance.ua
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Галущенко: украинская энергетика наращивает мощности ВИЭ и станет климатически нейтральной

Энергетика
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В течение военных 2022−2023 годов в Украине было введено более 660 МВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Международный день чистой энергии, который согласно резолюции Генассамблеи ООН отмечается 26 января.
«Для Украины развитие чистой энергии является одним из ключевых факторов обеспечения энергетической независимости и энергетической безопасности, особенно в условиях российской военной агрессии», — подчеркнул глава Минэнерго.
Герман Галущенко подчеркнул, что в результате вторжения рф Украина потеряла значительные мощности ВИЭ — 80% ВЭС и 20% СЭС.
Но даже в таких условиях доля ВИЭ в энергомиксе Украины остается значительной — в 2023 году около 10% электроэнергии было произведено на ветро- и солнечных электростанциях. Учитывая большие ГЭС, доля производимой чистой энергии достигла 20,3% (больше, чем в довоенный период).
В 2022 году построено около 312 МВт новых мощностей ВИЭ, в 2023-м введено в работу около 350 МВт. Это солнечные, ветровые электростанции, а также биогазовые и малые гидроэлектростанции.
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«Принятая в прошлом году Энергетическая стратегия Украины предусматривает, что мы и далее будем продолжать курс на производство чистой энергии. Уже в 2030 году доля ВИЭ должна составлять не менее 25% в энергетическом балансе, а к 2050 году Украина должна добиться климатической нейтральности», — отметил Герман Галущенко.
Министр также напомнил, что в конце прошлого года Украина поддержала декларацию стран-участниц конференции по изменению климата COP28 об увеличении мощностей атомной энергетики втрое до 2050 года, ведь без этого будет невозможен «зеленый» переход и достижение глобальных нулевых выбросов парниковых газов.
Сегодня украинская атомная отрасль производит более 55% электроэнергии. За 2023 год атомные станции произвели на 10% больше электроэнергии, чем прогнозировалось согласно прогнозному плану ОЭС. В рамках Энергетической стратегии Украины планируется построить девять новых атомных блоков, строительство четырех из которых может начаться уже в 2024 году.
Напомним, что в июне 2023 года был принят разработанный по предложениям Минэнерго Закон о «зеленой» трансформации энергосистемы.
Он предусматривает внедрение реестра гарантий происхождения электрической энергии, производимой из ВИЭ, внедрение системы чистого измерения net billing, повышение гибкости аукционной модели поддержки производства электроэнергии по ВИЭ и другие прогрессивные нововведения.
По материалам:
Finance.ua
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