Возможен ли дефицит электроэнергии до конца отопительного сезона — прогноз НБУ
Национальный банк прогнозирует, что к концу отопительного сезона в Украине будет незначительный дефицит электроэнергии. Однако теракты рф против энергетической инфраструктуры являются значительным риском для экономики.
Об этом свидетельствуют данные «Инфляционного отчета» НБУ за январь 2024 года.
«Если не будет новых значительных разрушений, то в 2024 году ожидается незначительный дефицит э/э преимущественно во время отопительного сезона», — говорится в отчете.
В НБУ заметили, хотя в Украине значительно усилили защиту ПВО, продолжаются ремонты и приспособление энергетической системы к вызовам войны, однако, — энергосистема значительно пострадала, а россия не прекращает обстрелы, тогда как оживление экономической активности увеличивает потребление э/э.
В отчете говорится, что дефицит будет нивелирован импортом э/э, поэтому он почти не повлияет на экономическую активность.
«В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается», — говорится в прогнозе.
Какие есть риски
В НБУ сообщили, что риском является усиление атак рф на энергетическую инфраструктуру и это может привести к большему, чем ожидается, дефициту собственных мощностей по производству э/э.
Для покрытия значительного дефицита может не хватить технологических возможностей для импортных поставок э/э. В результате будут происходить отключения как бытовых, так и промышленных потребителей, что будет ограничивать экономическую активность. Темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии.
«Однако уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям э/э выше, чем прошлой зимой, что будет ограничивать негативное влияние дефицита э/э на экономику», — говорится в обзоре.
Какой дефицит был в конце 2023 года
Интенсивность обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики прошлой зимой и увеличение нагрузки в холодную погоду ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил всего около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).
«Это положительно сказалось на работе как промышленных предприятий, в частности, позволило поддерживать стабильные объемы металлургического производства, так и сектора услуг. В то же время подготовка к отопительному сезону с учетом рисков обстрелов стимулировала рост добывающей промышленности, в частности добычи газа и угля», — говорится в обзоре.
Напомним, согласно «Инфляционному отчету» НБУ, забастовки на западных границах Украины с осени 2023 года спровоцировали уменьшение объемов внешней торговли. Однако поток товаров быстро распределили, отправляя по другим направлениям.
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