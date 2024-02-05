Возможен ли дефицит электроэнергии до конца отопительного сезона — прогноз НБУ Сегодня 09:45 — Энергетика

Возможен ли дефицит электроэнергии до конца отопительного сезона — прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что к концу отопительного сезона в Украине будет незначительный дефицит электроэнергии. Однако теракты рф против энергетической инфраструктуры являются значительным риском для экономики.

Об этом свидетельствуют данные « Инфляционного отчета » НБУ за январь 2024 года.

«Если не будет новых значительных разрушений, то в 2024 году ожидается незначительный дефицит э/э преимущественно во время отопительного сезона», — говорится в отчете.

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В НБУ заметили, хотя в Украине значительно усилили защиту ПВО, продолжаются ремонты и приспособление энергетической системы к вызовам войны, однако, — энергосистема значительно пострадала, а россия не прекращает обстрелы, тогда как оживление экономической активности увеличивает потребление э/э.

В отчете говорится, что дефицит будет нивелирован импортом э/э, поэтому он почти не повлияет на экономическую активность.

«В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается», — говорится в прогнозе.

Какие есть риски

В НБУ сообщили, что риском является усиление атак рф на энергетическую инфраструктуру и это может привести к большему, чем ожидается, дефициту собственных мощностей по производству э/э.

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Для покрытия значительного дефицита может не хватить технологических возможностей для импортных поставок э/э. В результате будут происходить отключения как бытовых, так и промышленных потребителей, что будет ограничивать экономическую активность. Темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии.

«Однако уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям э/э выше, чем прошлой зимой, что будет ограничивать негативное влияние дефицита э/э на экономику», — говорится в обзоре.

Какой дефицит был в конце 2023 года

Интенсивность обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики прошлой зимой и увеличение нагрузки в холодную погоду ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил всего около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).

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«Это положительно сказалось на работе как промышленных предприятий, в частности, позволило поддерживать стабильные объемы металлургического производства, так и сектора услуг. В то же время подготовка к отопительному сезону с учетом рисков обстрелов стимулировала рост добывающей промышленности, в частности добычи газа и угля», — говорится в обзоре.

Напомним, согласно «Инфляционному отчету» НБУ, забастовки на западных границах Украины с осени 2023 года спровоцировали уменьшение объемов внешней торговли. Однако поток товаров быстро распределили, отправляя по другим направлениям.

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