В Украине планируют до конца года установить защиту от ракет на 22 объектах энергетики — Finance.ua

В Украине планируют до конца года установить защиту от ракет на 22 объектах энергетики
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца года планирует защитить от ракетных атак 22 объекта энергетики в 14 областях.
Как пишет пресс-служба Минвосстановления, об этом шла речь во время встречи руководства учреждения с международными партнерами, посвященной итогам 2023 года и планам на 2024 год.
Защита энергетических объектов
Одним из крупнейших проектов Агентства восстановления в 2023 году стала защита объектов энергетики по трем уровням:
- первый уровень: биг-беги и габионы. Защищены 103 объекта в 21 области Украины;
- второй уровень — защита от дронов и шахедов. 22 подстанции и 63 элемента подстанций будут защищены уже к марту 2024 года. Пока готовы 12 объектов;
- третий уровень — защита 22 подстанций от ракет в 14 областях Украины. Планируется, что эти работы будут завершены до конца 2024 года при условии устойчивого финансирования.
Строительство магистрального водопровода
Вторым крупным проектом, реализуемым Агентством, является строительство магистрального водопровода, который должен обеспечить 1,5 млн человек питьевой водой после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками. Работы были начаты в июне 2023 года.
Протяженность водопровода — 145 км. На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.
Восстановление социальных объектов
Продолжается восстановление населенных пунктов, пострадавших в результате военных действий: г. Бородянка (Киевская область), с. Ягодное (Черниговская область), г. Тростянец (Сумская область), с. Циркуны (Харьковская область), с. Посад-Покровское (Херсонская область).
В целом Агентство восстанавливает 352 объекта, из которых 292 — жилье, 31 — социальная инфраструктура, 16 — улично-дорожная инфраструктура, 8 — административные здания, 5 — объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Также в течение 2022−2023 гг. Агентство отремонтировало 330 мостов.
Экспорт по автодорогам
После начала полномасштабной войны 70% экспорта доставляется по автодорогам. С целью развития экспортных путей в сферу управления Агентства уже передано 23 контрольно-пропускных пункта на западной и южной границе, еще 6 находятся в процессе передачи. На 11 уже начаты ремонтные работы.
Кроме того, внедрены единые методики закупок по гражданскому строительству, мониторинг и анализ закупок служб, налажен эффективный диалог с рынком, введена сертификация закупок по стандартам Королевского института закупок Британии (CIPS).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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