В Украине планируют до конца года установить защиту от ракет на 22 объектах энергетики — Finance.ua

В Украине планируют до конца года установить защиту от ракет на 22 объектах энергетики Сегодня 19:32 — Энергетика

В Украине планируют до конца года установить защиту от ракет на 22 объектах энергетики

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца года планирует защитить от ракетных атак 22 объекта энергетики в 14 областях.

Как пишет пресс-служба Минвосстановления, об этом шла речь во время встречи руководства учреждения с международными партнерами, посвященной итогам 2023 года и планам на 2024 год.

Защита энергетических объектов

Одним из крупнейших проектов Агентства восстановления в 2023 году стала защита объектов энергетики по трем уровням:

первый уровень: биг-беги и габионы. Защищены 103 объекта в 21 области Украины;

второй уровень — защита от дронов и шахедов. 22 подстанции и 63 элемента подстанций будут защищены уже к марту 2024 года. Пока готовы 12 объектов;

третий уровень — защита 22 подстанций от ракет в 14 областях Украины. Планируется, что эти работы будут завершены до конца 2024 года при условии устойчивого финансирования.

Инфографика: Миновосстановление

Строительство магистрального водопровода

Вторым крупным проектом, реализуемым Агентством, является строительство магистрального водопровода, который должен обеспечить 1,5 млн человек питьевой водой после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками. Работы были начаты в июне 2023 года.

Протяженность водопровода — 145 км. На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

Инфографика: Миновосстановление

Восстановление социальных объектов

Продолжается восстановление населенных пунктов, пострадавших в результате военных действий: г. Бородянка (Киевская область), с. Ягодное (Черниговская область), г. Тростянец (Сумская область), с. Циркуны (Харьковская область), с. Посад-Покровское (Херсонская область).

В целом Агентство восстанавливает 352 объекта, из которых 292 — жилье, 31 — социальная инфраструктура, 16 — улично-дорожная инфраструктура, 8 — административные здания, 5 — объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Также в течение 2022−2023 гг. Агентство отремонтировало 330 мостов.

Инфографика: Миновосстановление

Экспорт по автодорогам

После начала полномасштабной войны 70% экспорта доставляется по автодорогам. С целью развития экспортных путей в сферу управления Агентства уже передано 23 контрольно-пропускных пункта на западной и южной границе, еще 6 находятся в процессе передачи. На 11 уже начаты ремонтные работы.

Кроме того, внедрены единые методики закупок по гражданскому строительству, мониторинг и анализ закупок служб, налажен эффективный диалог с рынком, введена сертификация закупок по стандартам Королевского института закупок Британии (CIPS).

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