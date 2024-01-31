Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи — Finance.ua

Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи
Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи, на сегодняшний день в хранилищах — около 10 миллиардов кубов газа.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
«Мы проходим этот отопительный сезон впервые в истории Украины на газе собственной добычи», — проинформировал он.
Премьер подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» и государственное предприятие «Укргаздобыча» увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.
«Сейчас в наших хранилищах — около 10 миллиардов кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи», — подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина также проходит нынешнюю зиму со сбалансированной электроэнергосистемой.
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