Галущенко: повышение тарифов на электроэнергию не планируется — Finance.ua

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Галущенко: повышение тарифов на электроэнергию не планируется

Энергетика
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Галущенко: повышение тарифов на электроэнергию не планируется
Галущенко: повышение тарифов на электроэнергию не планируется
Правительство не намерено менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.
«Когда происходят разные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление Правительства, которое действует до конца апреля и устанавливает уровень тарифов. Все остальное — домыслы, которые являются обычными манипуляциями»,
— подчеркнул он.

Министр также прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа после апреля. «Таких планов, проектов и обсуждений не существует», — подчеркнул он.
Напомним, Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи, на сегодняшний день в хранилищах — около 10 миллиардов кубов газа. Премьер подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» и государственное предприятие «Укргаздобыча» увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако диапазон цены может составлять 3,5−4 грн. Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. По его словам, в условиях войны, снижения доходов и безработицы будет неправильным решением повышать тарифы. Это приведет к росту долгов населения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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