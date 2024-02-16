Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ — Finance.ua

Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ Сегодня 09:00 — Личные финансы

Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ

Некоторые потребители начнут получать так называемую третью платежку за газ уже в феврале.

В ноябре прошлого года мы уже писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за топливо и его доставку. Однако тогда не было четких сроков введения новшества.

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Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме должно фиксироваться отдельным договором.

Впоследствии НКРЭКУ издала постановление № 2291, которое утверждает Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и вносит изменения в Кодекс газораспределительных систем. Также НКРЭКУ установила предельные уровни стоимости выполнения видов работ и услуг.

Что изменилось с 2024 года

Операторы ГРС с начала 2024 года уже осуществляют техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов на условиях Типового договора в соответствии с разработанными и обнародованными графиками.

Счета за предоставленную услугу поступят потребителям после проведения работ. То есть уже с февраля некоторые потребители начнут получать так называемую третью платежку за газ.

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Это не обязательно будет еще одна физическая квитанция — может быть новая графа в уже имеющихся за газ. И, что интересно, платеж за техническое обслуживание не будет регулярным. Ведь плата за ТО начисляется после его проведения, то есть раз в три или пять лет.

Периодичность зависит от срока службы сетей. Так, внутридомовые системы, срок эксплуатации которых составляет до 25 лет, должны обслуживаться один раз в пять лет. Если срок эксплуатации свыше 25 лет — раз в три года.

Соответствующие графики компании выкладывают на своих сайтах. К примеру, Киевгаз в январе должен был провести техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения 105 многоквартирных домов.

Справка Finance.ua:

за доставку газа в Украину обязаны платить все. Впрочем, есть немало домохозяйств, не пользующихся газом более года, но при этом продолжающих получать квитанции на оплату распределения газа;

эксперт энергорынка Олег Попенко заявлял, что цены на техобслуживание газовых сетей на одного потребителя могут варьироваться от 50 до 1,5 тыс. гривен. Стоимость будет зависеть от протяженности газовых сетей в доме и числа абонентов.



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