Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ

Личные финансы
88
Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ
Когда украинцы начнут получать третью платежку за газ
Некоторые потребители начнут получать так называемую третью платежку за газ уже в феврале.
Об этом говорится в статье Finance.ua Третья платежка за газ: что изменится.
В ноябре прошлого года мы уже писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за топливо и его доставку. Однако тогда не было четких сроков введения новшества.
Читайте также
Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме должно фиксироваться отдельным договором.
Впоследствии НКРЭКУ издала постановление № 2291, которое утверждает Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и вносит изменения в Кодекс газораспределительных систем. Также НКРЭКУ установила предельные уровни стоимости выполнения видов работ и услуг.

Что изменилось с 2024 года

Операторы ГРС с начала 2024 года уже осуществляют техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов на условиях Типового договора в соответствии с разработанными и обнародованными графиками.
Счета за предоставленную услугу поступят потребителям после проведения работ. То есть уже с февраля некоторые потребители начнут получать так называемую третью платежку за газ.
Читайте также
Это не обязательно будет еще одна физическая квитанция — может быть новая графа в уже имеющихся за газ. И, что интересно, платеж за техническое обслуживание не будет регулярным. Ведь плата за ТО начисляется после его проведения, то есть раз в три или пять лет.
Периодичность зависит от срока службы сетей. Так, внутридомовые системы, срок эксплуатации которых составляет до 25 лет, должны обслуживаться один раз в пять лет. Если срок эксплуатации свыше 25 лет — раз в три года.
Соответствующие графики компании выкладывают на своих сайтах. К примеру, Киевгаз в январе должен был провести техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения 105 многоквартирных домов.

Справка Finance.ua:

  • за доставку газа в Украину обязаны платить все. Впрочем, есть немало домохозяйств, не пользующихся газом более года, но при этом продолжающих получать квитанции на оплату распределения газа;
  • эксперт энергорынка Олег Попенко заявлял, что цены на техобслуживание газовых сетей на одного потребителя могут варьироваться от 50 до 1,5 тыс. гривен. Стоимость будет зависеть от протяженности газовых сетей в доме и числа абонентов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.