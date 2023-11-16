Коли українці отримають третю платіжку за газ і навіщо це потрібно — Finance.ua

Коли українці отримають третю платіжку за газ і навіщо це потрібно Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Коли українці отримають третю платіжку за газ і навіщо це потрібно

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов’яже побутових споживачів обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках власним коштом. Це й стане третьою платіжкою за газ, адже зараз ми окремо отримуємо платіжки за саме паливо та його доставлення.

Навіщо нам третя платіжка

Нинішнє нововведення має остаточно розв’язати питання відповідальності за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, вентканалів тощо.

Відповідно до чинного законодавства, у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання відповідальність покладається на співвласників багатоповерхівки, а в приватному житловому будинку та безпосередньо в квартирах — на їх господаря.

Власник має право обирати організацію, яка на договірних умовах і платній основі здійснюватиме роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Такою організацією може бути як місцевий облгаз, так й інші організації, які отримали відповідні дозволи.

Плата за ТО внутрішньобудинкових систем газопостачання якраз і стане третьою платіжкою за газ. З нею власник точно знатиме, за що платитиме, та зможе контролювати дотримання всіх зобов’язань виконавця техобслуговування.

Загалом, згідно з « Правилами безпеки систем газопостачання », якщо споживачі не підписали договір з компанією на обслуговування газових мереж будинку, яким мала б визначатися відповідна плата за цю послугу, оператор газорозподільних мереж навіть не має права постачати газ мешканцям.

Коли отримаємо третю платіжку за газ

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку має фіксуватися окремим договором.

Проте, щоб він запрацював, Міністерство енергетики мало до 1 липня 2021 року розробити та затвердити Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку. Зробити це вдалося тільки восени 2023 року.

НКРЕКП зі свого боку повинна була розробити та затвердити Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, а також методологію розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт і послуг. Це не зроблене досі.

8 листопада регулятор на своєму сайті оприлюднив проєкт постанови про цей типовий договір для відкритого обговорення, яке триватиме до 17 листопада. Після цього документ ухвалять остаточно.

Відтак побутові споживачі повинні будуть підписати договір з облгазом чи іншою компанією на обслуговування газових мереж у багатоквартирних і приватних будинках. Тоді ж і почне приходити третя платіжка.

Утім, потрібно наголосити, що чітких термінів запровадження нововведення наразі немає, адже поки ще не врегульована нормативно-правова база. Проте регулятор працює над узгодженням усіх нюансів.

За що платитимуть у третій платіжці і звідки вона взагалі взялася — Finance.ua з’ясовував у статті за посиланням нижче.

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