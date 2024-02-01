Сколько украинцы будут платить за газ в феврале — Finance.ua

Сколько украинцы будут платить за газ в феврале Сегодня 12:06 — Личные финансы

Сколько украинцы будут платить за газ в феврале

Природный газ для бытовых потребителей, то есть населения, в феврале 2024 года не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов на последний месяц зимы не изменились.

По состоянию на 31 января 2024 года, свои годовые предложения на февраль обнародовали 12 поставщиков. Как различаются их ценники — проанализировали эксперты ГазПравды

По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в феврале будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Подчеркиваем: действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Для сравнения: средняя цена ресурса февраля на Украинской энергетической бирже на 30 января — 11 750 грн за тысячу кубометров (без НДС). То есть стоимость природного газа для промышленных потребителей (бизнеса) существенно выше, чем для населения.

Справка Finance.ua:

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