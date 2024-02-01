Сколько украинцы будут платить за газ в феврале — Finance.ua

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Сколько украинцы будут платить за газ в феврале

Личные финансы
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Сколько украинцы будут платить за газ в феврале
Сколько украинцы будут платить за газ в феврале
Природный газ для бытовых потребителей, то есть населения, в феврале 2024 года не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов на последний месяц зимы не изменились.
По состоянию на 31 января 2024 года, свои годовые предложения на февраль обнародовали 12 поставщиков. Как различаются их ценники — проанализировали эксперты ГазПравды.
По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в феврале будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

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При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.
Сколько украинцы будут платить за газ в феврале
Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

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Подчеркиваем: действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.
Для сравнения: средняя цена ресурса февраля на Украинской энергетической бирже на 30 января — 11 750 грн за тысячу кубометров (без НДС). То есть стоимость природного газа для промышленных потребителей (бизнеса) существенно выше, чем для населения.

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году украинцам с газовым оборудованием начнут поступать счета не только за потребленный газ и доставку, но и за техническое обслуживание систем газоснабжения. Эксперты предупредили, какие трудности могут возникнуть при введении новой услуги;
  • иногда при оплате газа клиенты не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет. Как можно исправить такую ​​ситуацию — рассказали по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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