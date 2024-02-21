Из-за боевых действий повреждена одна из линий электроснабжения к ЗАЭС — Finance.ua
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Из-за боевых действий повреждена одна из линий электроснабжения к ЗАЭС

Энергетика
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В результате боевых действий 20 февраля была обесточена высоковольтная линия электропередачи 330 кВ в Запорожской области, в результате временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась на одной линии питания.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Согласно сообщению, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,59 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Из-за обстрела есть повреждение воздушной линии на Черниговщине, одномоментно отключено около 200 потребителей в двух населенных пунктах.
Дефицит в энергосистеме не фиксируется.
«Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. В резерве 7 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются», — говорится в сообщении.
Во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской атомной электростанции истекает срок годности ядерного топлива, последующая его эксплуатация может привести к радиационной аварии.
По материалам:
Finance.ua
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