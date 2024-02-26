Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры

Энергетика
14
Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры
Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры
Операторы системы распределения ДТЭК Сети в этом году намерены вложить около 4 млрд грн в модернизацию электросетей Киева и области, Одесской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает прессслужба «ДТЭК Сети».
Читайте также
«Операторы системы распределения продолжают делать все необходимое, чтобы электроснабжение было надежным и качественным. Общий объем инвестиционных программ планируется на уровне почти 4 миллиарда гривен в 2024 году. Благодаря строительству новых линий, подстанций и модернизации существующих мы уменьшаем аварийные ситуации и обеспечим стабильную работу электросетей для наших клиентов, школ, больниц и других предприятий и учреждений», — отметил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.
В планы компании входит реконструкция 4 крупных высоковольтных подстанций в Киеве. Это увеличит надежность электроснабжения более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.
Читайте также
Также в 2024 году в Киевской области начнут строительство новой кабельной линии для резервного питания 7 подстанций. Энергетики смогут снизить продолжительность отключения более чем для 17 тыс. семей Обуховщины в случае аварий благодаря этому и реконструкции высоковольтной подстанции.
В рамках инвестиционной программы в Одесской области продолжают реконструкцию трех высоковольтных подстанций 110 кВ. Ожидается, что это снизит риск аварий для 110 000 клиентов и 20 социально значимых объектов.
Читайте также
В этом году планируется реконструкция в Днепре на одной из узловых подстанций. Как отмечается в сообщении, это обеспечит надежным электроснабжением более 15 тысяч семей и промышленных предприятий города и создаст резерв мощности для подключения новых клиентов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.