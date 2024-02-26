Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры — Finance.ua

Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры Сегодня 07:12 — Энергетика

Сколько средств инвестирует ДТЭК в модернизацию электроинфраструктуры

Операторы системы распределения ДТЭК Сети в этом году намерены вложить около 4 млрд грн в модернизацию электросетей Киева и области, Одесской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает прессслужба «ДТЭК Сети».

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«Операторы системы распределения продолжают делать все необходимое, чтобы электроснабжение было надежным и качественным. Общий объем инвестиционных программ планируется на уровне почти 4 миллиарда гривен в 2024 году. Благодаря строительству новых линий, подстанций и модернизации существующих мы уменьшаем аварийные ситуации и обеспечим стабильную работу электросетей для наших клиентов, школ, больниц и других предприятий и учреждений», — отметил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

В планы компании входит реконструкция 4 крупных высоковольтных подстанций в Киеве. Это увеличит надежность электроснабжения более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

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Также в 2024 году в Киевской области начнут строительство новой кабельной линии для резервного питания 7 подстанций. Энергетики смогут снизить продолжительность отключения более чем для 17 тыс. семей Обуховщины в случае аварий благодаря этому и реконструкции высоковольтной подстанции.

В рамках инвестиционной программы в Одесской области продолжают реконструкцию трех высоковольтных подстанций 110 кВ. Ожидается, что это снизит риск аварий для 110 000 клиентов и 20 социально значимых объектов.

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В этом году планируется реконструкция в Днепре на одной из узловых подстанций. Как отмечается в сообщении, это обеспечит надежным электроснабжением более 15 тысяч семей и промышленных предприятий города и создаст резерв мощности для подключения новых клиентов.

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