В Давосе ДТЭК призвал международных партнеров направить средства на защиту экономики Украины — Finance.ua

В Давосе ДТЭК призвал международных партнеров направить средства на защиту экономики Украины Сегодня 12:12 — Энергетика

В Давосе ДТЭК призвал международных партнеров направить средства на защиту экономики Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК призвал мировых лидеров и инвесторов усилить защиту украинской экономики, создав условия для прихода частного капитала в страну. Об этом во время форума заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Защита нашей экономики — один из важнейших элементов, необходимых для победы в этой войне. В Украине есть компании, которые способны это делать, а также масштабные проекты, которые могут получать финансирование от банков. Однако для их реализации необходим дополнительный капитал, и здесь мы надеемся на поддержку от правительств и международных финансовых организаций. Украинский бизнес научился выживать во время войны и восстанавливаться благодаря изобретательности и решительности.

Теперь мы просим МФО направлять свои потоки финансирования не только на государственные структуры. Пора обратить внимание на частный сектор для восстановления украинской экономики", — сказал Тимченко, выступая на специальном мероприятии, которое было посвящено восстановлению украинского бизнеса.

Кроме того, для возрождения украинского бизнеса призвали международных инвесторов строить отношения с украинскими партнерами, у которых есть необходимый опыт, а также работать с украинским бизнесом за пределами страны.

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«Также в рамках манифеста сформировали обращение к украинскому правительству и отечественному бизнесу воспользоваться моментом для ускорения реформ и либерализации рынков. В частности, начать процесс приближения Украины к европейским стандартам в сфере рыночного ценообразования и объединения рынков, усилить корпоративное управление для предоставления инвесторам дополнительных гарантий и укрепить доверие, ослабить запрет на экспорт и изменить механизмы контроля за движением капитала в условиях войны, чтобы обеспечить частным предприятиям возможность доступа к международным рынкам капитала и обслуживанию внешних долгов», — говорится в сообщении.

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