ДТЭК в 2025 году хочет завершить строительство крупнейшей ВЭС в Восточной Европе — Finance.ua

ДТЭК в 2025 году хочет завершить строительство крупнейшей ВЭС в Восточной Европе Сегодня 19:26 — Фондовый рынок

Компания ДТЭК планирует в 2025 году завершить строительство Тилигульской ветровой электростанции, станет самой большой ВЭС в Восточной Европе, в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что группа ДТЭК и Vestas 4 декабря подписали меморандум о взаимопонимании относительно завершения строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции. Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, а общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

«Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь 83 ветротурбины. Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-часов электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО7 ежегодно», — говорится в сообщении.

В ДТЭК готовы начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале следующего года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин можно ожидать с конца 2024 года.

Добавляется, что инвестиции во вторую очередь Тилигульской ВЭС составят 450 млн евро и будут профинансированы на средства компании, а также передовых западных банков под государственные гарантии.

Економічна Правда По материалам:

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