ДТЭК запустил ВЭС и СЭС в Румынии в рамках интеграции в общий энергетический рынок с ЕС — Finance.ua
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ДТЭК запустил ВЭС и СЭС в Румынии в рамках интеграции в общий энергетический рынок с ЕС

Фондовый рынок
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Группа ДТЭК запустила в эксплуатацию солнечную и ветровую электростанции в Румынии в рамках интеграции в общий энергетический рынок с Европейским Союзом, говорится в сообщении компании.
Эти «зеленые» проекты в ЕС вместе с Тилигульской ВЭС в Николаевской области стоимостью 650 млн евро должны укрепить энергетическую безопасность Украины и ускорить интеграцию энергетических рынков с ЕС.
«Украинцы сделали четкий выбор, заявив, что их будущее — в Европе, и расширение ДТЭК на территории ЕС является живым доказательством этих стремлений. Этот момент знаменует собой еще один шаг вперед в рамках интеграции европейской и украинской энергетических систем на пути вступления Украины в ЕС», — прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Два проекта в Румынии — ВЭС и СЭС — являются первыми в европейском портфеле компании. Проект «Руджиноаса» — это ВЭС мощностью 60 МВт с 10 турбинами V162−6,0 МВт от компании Vestas. Проект «Глодень» — это СЭС мощностью 53 МВт. Строительные работы на обоих объектах начались в марте 2023 года. Общая сумма привлеченных в эти проекты инвестиций составляет 150 миллионов евро. Итого эти две установки будут производить примерно 225 тыс. МВт-ч электроэнергии в год.
Весной 2023 года ДТЭК построил Тилигульскую ВЭС в Николаевской области в 100 км от линии фронта мощностью 114 МВт. Это первая подобная станция, построенная в условиях боевых действий. ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова инвестировал в ее строительство $200 млн. В декабре 2023 года объявлено о старте проекта второй очереди Тилигульской ВЭС стоимостью $450 млн. Общие инвестиции в строительство ВЭС в Николаевской области составят $650 млн, что является самой крупной частной инвестицией в украинскую энергетику за все годы Независимости.
По материалам:
УНІАН
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