ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС — Finance.ua
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ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС

Энергетика
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ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС
ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС
Компания «ДТЭК Энерго» импортировала из Польши 103 тыс. тонн угля для украинских ТЭС.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«На сегодняшний день ДТЭК Энерго импортировал на теплоэлектростанции компании 103 тыс. т угля из Польши. Они позволяют украинской тепловой генерации и энергосистеме в целом более надежно проходить отопительный сезон», — говорится в сообщении.
Отмечено, что поставки проходят регулярно, ведь в пределах законтрактованных компанией объемов до конца осенне-зимнего периода запланировано импортировать еще 177 тыс. т энергетического угля.
По словам генерального директора компании «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева, из-за похолодания в последние дни существенно увеличилась и нагрузка на энергосистему Украины, особенно на тепловую генерацию, балансирующую ее своими маневровыми мощностями во время пика потребления электроэнергии.
«Заранее позаботились о том, чтобы не только обеспечить теплоэлектростанции углем собственной добычи, которая для нас всегда является приоритетом, но и подстраховались импортными поставками», — заявил Салеев.
Как сообщалось, в компании «ДТЭК Энерго» в 2023 году ввели в работу 21 новую угольную лаву, еще пять планируют ввести до конца года.
По материалам:
Укрінформ
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