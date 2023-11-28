ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС — Finance.ua

ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС Сегодня 12:13 — Энергетика

ДТЭК импортировал из Польши более 100 тысяч тонн угля для украинских ТЭС

Компания «ДТЭК Энерго» импортировала из Польши 103 тыс. тонн угля для украинских ТЭС.

Об этом сообщили в ДТЭК

«На сегодняшний день ДТЭК Энерго импортировал на теплоэлектростанции компании 103 тыс. т угля из Польши. Они позволяют украинской тепловой генерации и энергосистеме в целом более надежно проходить отопительный сезон», — говорится в сообщении.

Отмечено, что поставки проходят регулярно, ведь в пределах законтрактованных компанией объемов до конца осенне-зимнего периода запланировано импортировать еще 177 тыс. т энергетического угля.

По словам генерального директора компании «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева, из-за похолодания в последние дни существенно увеличилась и нагрузка на энергосистему Украины, особенно на тепловую генерацию, балансирующую ее своими маневровыми мощностями во время пика потребления электроэнергии.

«Заранее позаботились о том, чтобы не только обеспечить теплоэлектростанции углем собственной добычи, которая для нас всегда является приоритетом, но и подстраховались импортными поставками», — заявил Салеев.

Как сообщалось, в компании «ДТЭК Энерго» в 2023 году ввели в работу 21 новую угольную лаву, еще пять планируют ввести до конца года.

Укрінформ По материалам:

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