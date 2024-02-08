В КГВА рассказали, благодаря чему удается избегать блэкаутов зимой — Finance.ua
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В КГВА рассказали, благодаря чему удается избегать блэкаутов зимой

Энергетика
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В КГВА рассказали, благодаря чему удается избегать блэкаутов зимой
В КГВА рассказали, благодаря чему удается избегать блэкаутов зимой
Благодаря усилению объектов критической инфраструктуры и увеличению количества средств противовоздушной обороны этой зимой удается избегать блэкаутов.
Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
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Он отметил, что для обеспечения стабильной работы энергетических объектов учли опыт прошлого года, поэтому усиливали их физическими укреплениями.
Шаманов добавил, что значительную роль также сыграли западные системы ПВО, которых «никогда не бывает» много.
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«россияне будут пытаться бить „шахедами“, а также баллистическими и крылатыми ракетами по военным и инфраструктурным объектам. Также они постоянно охотятся за системами противовоздушной обороны западных образцов», — отметил спикер.
Напомним, Национальный банк прогнозирует, что до конца отопительного сезона в Украине будет незначительный дефицит электроэнергии. Однако теракты россии против энергетической инфраструктуры являются значительным риском для экономики.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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