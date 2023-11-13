Как банки готовятся к зиме и какие услуги будут доступны в случае блэкаутов: ответ НБУ — Finance.ua
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Как банки готовятся к зиме и какие услуги будут доступны в случае блэкаутов: ответ НБУ

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Как банки готовятся к зиме и какие услуги будут доступны в случае блэкаутов: ответ НБУ
Как банки готовятся к зиме и какие услуги будут доступны в случае блэкаутов: ответ НБУ
Более половины банковских отделений в Украине будут работать даже в случае отсутствия электроэнергии. В них будут доступны основные услуги.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью изданию The Page.
«Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может случиться», — сказал он.
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По его словам, в прошлом году НБУ потребовал от банков не менее трети отделений сделать базовыми или опорными. Главная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроэнергии эти отделения должны работать и предоставлять базовые банковские услуги. Поэтому в отделении должен находиться резервный источник энергии, зарезервированные каналы связи от нескольких операторов.
«Банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а также работу отделений — до трех суток. Особое внимание необходимо уделять сохранению копий данных в такие периоды. И в целом не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных денег», — сказал он.

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Как отметил Шабан, банковская система успешно прошла практические испытания минувшей осенью и зимой. «Опыт есть, техническая готовность сохранилась. В конце августа мы встретились с руководителями банков и напомнили им о важности подготовки к возможным угрозам. Попросили актуализировать договоры с поставщиками услуг, проверить готовность оборудования и персонала к работе в чрезвычайных условиях, обновить протоколы их действий», — сообщил замглавы НБУ.
Шабан рассказал, что сейчас в сеть Power Banking входят около 2360 отделений более чем в 380 населенных пунктах на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).

Справка Finance.ua:

  • напомним, системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети — Power Banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блэкаута;
  • кроме того, в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса;
  • по обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время, с учетом налаживания импортных поставок электроэнергии, его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.
По материалам:
stolica.news
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