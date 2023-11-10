Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах — Finance.ua

Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах Сегодня 09:48

Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах

Два украинских банка рассматривают возможность в опасных районах обустраивать мобильные рабочие места в укрытиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

ПриватБанк рассматривает возможность создания мобильных рабочих мест прямо в убежищах. Это станет возможным, если там будет обеспечен вай-фай и все остальные необходимые условия. Так люди смогут прямо в укрытии получить ту или иную услугу.

«Рабочий процесс должен сопровождаться безопасностью», — подчеркнула вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Кроме того, Ощадбанк развивает программу мобильных отделений. Первое такое отделение уже есть. В настоящее время прорабатывается создание плана графика визитов в районные центры и выезд туда для обслуживания клиентов.

«Такая инициатива должна заработать. Следует обратить внимание на все нюансы, чтобы работник банка и посетитель в укрытии были в безопасности и комфорте», — подчеркнула Верещук.

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