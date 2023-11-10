Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах

21
Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах
Мобильные банки: в опасных районах банковские услуги могут предоставлять в убежищах
Два украинских банка рассматривают возможность в опасных районах обустраивать мобильные рабочие места в укрытиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
ПриватБанк рассматривает возможность создания мобильных рабочих мест прямо в убежищах. Это станет возможным, если там будет обеспечен вай-фай и все остальные необходимые условия. Так люди смогут прямо в укрытии получить ту или иную услугу.
«Рабочий процесс должен сопровождаться безопасностью», — подчеркнула вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Читайте также
Кроме того, Ощадбанк развивает программу мобильных отделений. Первое такое отделение уже есть. В настоящее время прорабатывается создание плана графика визитов в районные центры и выезд туда для обслуживания клиентов.
«Такая инициатива должна заработать. Следует обратить внимание на все нюансы, чтобы работник банка и посетитель в укрытии были в безопасности и комфорте», — подчеркнула Верещук.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.