Что означает для страны рекордный финансовый результат банковского сектора — разъяснение НБУ Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Что означает для страны рекордный финансовый результат банковского сектора — разъяснение НБУ

Банковский сектор за 9 месяцев 2023 года получил 110 млрд грн прибыли. Есть по меньшей мере пять аргументов, доказывающих, что высокая доходность банков полезна для страны в условиях войны.

Об этом сообщают в Национальном банке.

5 аргументов от Нацбанка

Высокая прибыльность — залог стабильности банковской системы в условиях беспрецедентной турбулентности. Заработанные средства остаются в системе из-за установленного в период военного положения запрета для частных банков на распределение доходов.

Поэтому эта прибыль остается у банков для повышения их устойчивости и поддержки дальнейшего более активного кредитования. Только устойчивые банки способны обслуживать экономику и возвращать вклады населению, поддерживать восстановление страны.

Доходы государственных банков являются источником дополнительных поступлений в бюджет. Распределение международной помощи, получаемой государством, преимущественно осуществляется через государственные банки, и свободная ликвидность «паркуется» в этих учреждениях. Поэтому именно государственные банки сгенерировали 65% прибыли сектора, а их владелец — государство в лице Правительства Украины — получит рекордные дивиденды. Это очень важные средства для поддержания обороноспособности нашей страны.

Активизация работы банков на внутреннем долговом рынке (инвестирование в ОВГЗ) позволила обойтись без «печати» денег. В результате Украина весь 2023 год живет без эмиссионного финансирования бюджетного дефицита. В отличие от прошлого года, когда Национальный банк был вынужден прибегнуть к эмиссии в размере 400 млрд грн для финансирования критически важных расходов страны в состоянии полномасштабной войны.

Депозитные сертификаты (ДС) НБУ, в которые банки также вкладывают свободные средства и получают соответствующие процентные доходы — инструмент сдерживания инфляции. Национальный банк через ДС связывает свободную ликвидность и сдерживает рост цен, оберегая устойчивость национальной валюты и покупательную способность украинцев.

Чем больше банки получают прибыли, тем больше платят налогов. Начисленный за девять месяцев налог на прибыль банковской системы превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

«Учитывая то, что природа прибыли банков в этом году не стандартная, Национальный банк поддерживает законодательное введение дополнительного налога на доходы банков как временный шаг в условиях войны. Такое решение соответствует мировой практике и находит понимание у большинства банков. Ведь каждая гривна в стране должна работать для нашей общей Победы», — добавили в Нацбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.