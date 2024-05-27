Кабмин поручил провести аудит системы блокирования налоговых накладных — Finance.ua

Кабмин поручил провести аудит системы блокирования налоговых накладных Сегодня 17:15 — Казна и Политика

Кабмин поручил провести аудит системы блокирования налоговых накладных

Кабинет Министров поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокирования налоговых накладных.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов

«Поручено Министерству финансов вместе с Государственной аудиторской службой и Государственной налоговой службой согласно Порядку проведения проверки рабочими группами центральных органов исполнительной власти, провести в течение шести месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования путем проведения проверки Государственной налоговой службы по выполнению функций по реализации механизма остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, деятельности комиссий по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», — говорится в постановлении Кабмина.

Отмечается, что аудит будет касаться периода 2021−2023 годов — он предусмотрен решением СНБО от 23 января 2024 года.

Читайте также Госаудит выявил у «Центрэнерго» нарушений на 5 миллиардов

Как сообщала Европейская Бизнес Ассоциация, которая вместе с EY в Украине провела опрос «Налоговый индекс», среди опрошенных компаний 52% сообщают, что в 2023 году они сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% - с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД и применением пени. По 17% опрошенных сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.