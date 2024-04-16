В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов — Finance.ua

В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов Сегодня 11:13

В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов

По итогам внутреннего аудита, который проводило Министерство обороны Украины, выявлены нарушения на общую сумму более 10 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигирь.

«Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть, внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена ​​на предотвращение нарушений» , — заявил он.

По словам замминистра, определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов.

«Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн», — сообщил Джигирь.

Он также сообщил, что все подразделения Минобороны в то или иное время становятся объектами проверок.

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«Этот процесс не быстрый. Минобороны — это огромный механизм со значительным количеством структурных подразделений. Но раз в несколько лет как минимум высоко рискованные сферы должны попасть в поле зрения аудита, и по ним должно быть заключение и соответствующее реагирование. Что касается рискованных сферах — они определены», — подчеркнул замминистра.

По его словам, к рискованным сферам относятся неэффективное использование земель обороны, начисления и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, гуманитарная помощь и оборонные закупки.

Економічна Правда По материалам:

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