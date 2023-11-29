Госаудит выявил у «Центрэнерго» нарушений на 5 миллиардов — Finance.ua

Госаудит выявил у «Центрэнерго» нарушений на 5 миллиардов Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Госаудит выявил у «Центрэнерго» нарушений на 5 миллиардов

Государственная аудиторская служба Украины по результатам финансового аудита выявила в деятельности ОАО «Центрэнерго» нарушений на 5,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ

«Госудитслужба выявила финансовые нарушения в деятельности компании на сумму 5,5 млрд. грн. Соответствующие выводы получены по результатам финансового аудита и плановой ревизии ПАО „Центрэнерго“ за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

По информации ГАСУ, по состоянию на 30 июня 2023 г. обязательства компании составляют 15,7 млрд грн. За 2022 год убытки составили 7,1 млрд грн, за первое полугодие 2023 года — 720,9 млн грн.

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Как подчеркнула глава Госаудитслужбы Алла Басалаева, сомнительные коммерческие решения руководства компании привели к тому, что обязательства общества в 1,4 раза превышают годовые доходы.

Кроме того, аудит зафиксировал продажу электроэнергии по заниженным ценам, случаи скрытого кредитования сторонней коммерческой структуры, закупку мазута и химических веществ не у производителей, а через посредников с дополнительной маржой.

Кроме того, из-за невыполнения «Центрэнерго» хозяйственных договоров в судах рассматриваются исковые требования кредиторов на сумму 4,3 млрд грн.

Отмечается, что компании направили требование об устранении выявленных нарушений. Также материалы мероприятий государственного финансового контроля направлены в Кабинет Министров и Службу безопасности Украины.

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Укрінформ По материалам:

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